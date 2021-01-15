В Новосибирске на 68-м году жизни умер Геннадий Расторгуев — председатель правления НГТУ. В этой должности он был с сентября 2020 года, до этого 15 лет проработав в должности первого проректора НГТУ.— Геннадий Иванович умер 13 января от хронического заболевания, с которым он боролся четыре года. Уже состоялось прощание с ним, — сообщил КП-Новосибирск пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.Геннадий Иванович Расторгуев родился в Чулыме в 1953 году. В 1970 году поступил на самолетостроительный факультет НГТУ. На кафедре факультета в дальнейшем он стал кандидатом, а затем доктором технических наук. С 1983 года работал доцентом кафедры прочности летательных аппаратов, с 1994 по 2002 годы был заместителем заведующего кафедрой ПЛА, с 2002 года стал деканом факультета летательных аппаратов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru