В селе Новолуговое Новосибирской области полицейские задержали супругов, которые хранили дома и в гараже почти 2,5 килограмма героина. Их подозревают в покушении на сбыт наркотика.— При силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» года в ноябре 2020 года были задержаны 29-летняя женщина и ее 33-летний муж. При личном осмотре мужчины полицейские обнаружили и изъяли у него 300 грамов героина. Еще 1,6 килограмма наркотика нашли у супругов дома и 400 граммов — в гараже. Подозреваемые забирали оптовые партии героина из тайников, расфасовывали на более мелкие и делали закладки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.Кроме того, у сибиряков нашли электронные весы, упаковку и предметы для фасовки наркотиков.Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Мужа и жену заключили под стражу. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru