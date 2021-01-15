В пятницу, 15 января, около пяти часов утра в Бердске загорелась квартира на первом этаже шестиэтажного дома на улице Красная Сибирь. Когда огонь тушили, спасатели обнаружили в ней двух мертвых людей.— Квартира была сильно захламлена. Когда спасатели прибыли, она горели открытым огнем. Дежурный караул спас 20 человек из соседних квартир, в том числе троих детей. Самостоятельно эвакуировались из подъезда еще 12 человек. Никто из них не пострадал, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.На месте пожара работают дознаватели МЧС по Новосибирской области и следователи.Ранее КП-Новосибирск писала о чудесном спасении из горящего дома мамы и пяти ее детей в Карасукском районе. Они надышались дымом. Семью в тяжелом состоянии госпитализировали вертолетами санавиации в областную больницу.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Услышала плач ребенка»: стали известны подробности пожара, где мать с пятью детьми чудом спаслись.Семью госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом. (подробнее)