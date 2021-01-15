В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, которого обвинили в убийстве с особой жестокостью. Он 9 августа облил бензином и сжег 40-летнего друга у гаражного кооператива «Сибирь». После этого новосибирец сбежал. Мужчина получил 70% ожогов тела, через сутки он скончался в больнице. Следователям новосибирец объяснил, что разозлился на собеседника, потому что он был пьян.— Свою вину обвиняемый признал частично. Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд, — рассказали в областной прокуратуре.Мужчине грозит серьезное наказание: лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРазозлился на то, что выпил: сибиряк облил бензином и сжег своего друга.На него завели уголовное дело. (подробнее)