Пробки в Новосибирске 15 января 2021 года: на перекрестке улиц Петухова и Сибиряков-Гвардейцев произошла авария. Из-за этого на дорогах возник затор: не могут двигаться и автомобили, и трамваи.— Авария без пострадавших, с материальным ущербом, — пояснили КП-Новосибирск в городском ГИБДД.Водители жалуются на дорожную ситуацию в «2Гис»— Опять на пары опоздаю.— Сейчас с трамвайных путей выедут, и движение совсем мертвое станет, — пишут они.Сейчас, по данным «2Гис», уровень пробок на дорогах достиг 7 баллов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru