В Ленинском районе Новосибирска затопило улицы Стартовая у дома №4 и Горская у дома №8а. Горячая вода просочилась в подъезды и на подземный паркинг дома №8 на улице Стартовой.— Нормальная такая лужа получилась. Тут прям целое озеро. Весело будет, когда все это замерзнет, — комментирую очевидцы в соцсети.В СГК КП-Новосибирск пояснили, что произошла коммунальная авария.— Наши специалисты съездили на место и выяснили, что прорвало не теплотрассу: к СГК порыв не имеет отношения. Дефект был обнаружен на трубе с холодной водой. Ее перекрыли, — пояснили КП-Новосибирск в компании.Напомним, в Новосибирске на пересечении улиц Широкой и Троллейной из-под земли забил пар. Он вырывается из нескольких провалов и трещин. Подписчики группы забеспокоились, что могут остаться без горячей воды и отопления. А некоторые испугались, что кипяток размоет землю под асфальтом. Позже специалисты СГК обнаружили дефект на теплотрассе.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Страшно идти»: в Новосибирске из трещины в асфальте идет густой пар.ЧП случилось в Ленинском районе. (подробнее)