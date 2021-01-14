Новосибирца, ограбившего магазин духов в торговом центре Калининского района, сняла камера видеонаблюдения. Он забрал у продавца 14 тысяч рублей и скрылся. Это произошло около пяти часов вечера 10 января.На кадрах видно, как он спокойно спускается по эскалатору. Камера, установленная напротив магазина, зафиксировала, как продавец пытается поймать грабителя, в этом ей помогает охранник торгового центра, но грабителю удается выскользнуть из их рук и убежать.Сейчас мужчину ищут полицейские. Они просят откликнуться тех, кто узнал его на видео.— На вид мужчине 40-50 лет, его рост составляет около 160-165 см, худощавого телосложения. Он был одет в красную шапку и красную куртку, черные болоньевые штаны, черные ботинки. Особая примета — возле губы слева бородавка, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.В отношении мужчину возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».Кому что-либо известно о личности и местонахождении мужчины на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383) 232-20-02, 8-993-016-55-02. Конфиденциальность гарантируется.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовосибирец в красной шапке ограбил магазин духов: служебная собака показала, как он скрылся.Мужчина забрал у продавца 14 тысяч рублей. (подробнее)