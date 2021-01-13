Женщину с пятью детьми, которые пострадали на пожаре в селе Михайловка, было решено эвакуировать из Карасукской центральной больницы в Новосибирскую областную. Детей в самом тяжелом состоянии будут перевозить на вертолетах санавиации.— По поручению губернатора, в Карасук были направлены реаниматологи областной клинической больницы и две реанимационные бригады станции скорой медицинской помощи Новосибирска. В районный центр прибыли два реанимобиля и вертолет санитарной авиации, — пояснили в минздраве по Новосибирской области. — Новосибирские врачи осмотрели пациентов, всем проведена бронхоскопия. Принято решение эвакуировать их в областную клиническую больницу. В настоящий момент вертолет с тремя самыми тяжелыми пациентами вылетел в Новосибирск. Решение об эвакуации двух оставшихся детей и их матери будет принято позднее. В зависимости от погоды за ними повторно вылетит вертолет либо их сегодня доставят в областную больницу на реанимобилях.Напомним, пожар произошел сегодня около трех часов ночи в частном доме в селе Михайловка, в котором жила многодетная семья. Женщина и ее пятеро детей чудом спаслись из огня, но отравились угарным газом.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМать с пятью детьми, пострадавших в пожаре под Новосибирском, перевезут областную больницуСостояние всех членов семьи тяжелое (подробнее).«Услышала плач ребенка»: стали известны подробности пожара, где мать с пятью детьми чудом спаслисьСемью госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом (подробнее).