В Новосибирске две цыганки украли у пенсионерки 1,5 миллиона рублей. Они проникли к ней в квартиру, пообещав снять порчу.— Произошло все около пяти часов вечера 11 января. Две девушки цыганской внешности, 20-25 лет на вид, под предлогом снятия порчи проникли в квартиру 83-летней пенсионерки, расположенную в Ленинском районе. Из квартиры они украли 1 550 000 рублей. Фоторобот пенсионерка составить не смогла, на записях с камер видеонаблюдения, на которые могли попасть девушки, женщина их не опознала. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как замдиректора новосибирской школы попалась на уловку мошенников, представившихся сотрудниками банка, и лишилась 1 679 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске школьный завуч набрала кредитов и перевела мошенникам более миллиона рублейВсего женщина лишилась 1 679 000 рублей (подробнее).