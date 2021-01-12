Новосибирский Калининский районный суд признал запрещенными объявления в интернете об изготовления фальшивых медицинских справок. Иск в суд подала военная прокуратура, поскольку такие поддельные справки, порой, используют и призывники, желающие соврать о состоянии своего здоровья.— Военный прокурор 22 военной прокуратуры армии обратился в суд с административным иском о признании информации, распространяемой в интернете, запрещенной к распространению на территории РФ, — пояснили в пресс-службе суда. — Прокуратура провела проверку исполнения законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации. В ходе этой проверки выяснилось, что в сети в открытом доступе была размещена информация о способах приобретения и заказа медицинских документов в Новосибирске без прохождения медобследования и лечения, что фактически способствует совершению преступлений, нарушая публичные интересы страны.Суд решил удовлетворить иск прокурора и признал эти объявления запрещенными на территории России. Когда решение суда вступит в силу, Роскомнадзор сможет заблокировать сайт, где они были размещены.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru