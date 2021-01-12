Во вторник, 12 января, в министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали о состоянии 40-летнего мужчины, пострадавшего после взрыва в высотке.— Пациент прооперирован, его состояние стабильное. Информация о том, что ему оторвало руку не соответствует действительности, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе министерства.Напомним, взрыв в 8-этажном производственном здании случился около полудня 11 января. У высотки разрушено два верхних этажа. Из-под завалов спасатели вытащили 40-летнего мужчину. У него были множественные переломы, ушибы и ожоги тела и лица. Пострадавшего отвезли в областную больницу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Был громкий хлопок, поднялась пыль»: стала известна причина взрыва в новосибирской высоткеПострадал 40-летний рабочий, мужчина с ожогами и переломами находится в областной больнице (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru