В Новосибирске в Кировском районе на дороге стало плохо мужчине. Видео в редакцию КП-Новосибирск прислал очевидец.— Машина стоит на улице Немировича-Данченко. Рядом карета скорой помощи. Его оттуда на носилках вынесли. Может плохо стало, откачивают, — предполагает читательница.На кадрах видно, что возле машины скорой стоит несколько людей. Они периодически заглядывают к врачам, видимо, чтобы узнать, как чувствует себя мужчина.По словам читательницы, реанимация уже уехала.КП-Новосибирск пытается выяснить обстоятельства произошедшего.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru