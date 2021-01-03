Погода в Новосибирске 3 января 2021 года будет такой же морозной, как и прошлые дни. Температура опустится до — 35 градусов.— В первой половине дня преимущественно без осадков, местами туман, изморозь. Ветер слабый. Температура воздуха -33, -35 С. На дорогах местами гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидромедцентр.В Новосибирской области столбики термометров опустятся до — 36 градусов.По данным сервиса «Яндекс. Погода» средняя температура воздуха в городе будет — 32 градусов, ветер подует северный 2 метра в секунду.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru