Жертвой ДТП в Новосибирске стала елка. Ее сбила машина, за рулем которой находилась женщина.«У дома №17 на улице Республиканской водитель кроссовера Toyota RAV4 не справилась с управлением, в результате чего ее автомобиль развернуло и бросило в сторону. На пути «Тойоты» встала росшая ель, которая приняла на себя удар и, возможно, уберегла от повреждений припаркованные поблизости автомобили», - сообщает паблик «АСТ-54».Судя по всему, одной из стоявших рядом машин, все-таки, немного досталось – ее ударило елью. Однако видимых повреждений на этом автомобиле не заметно.Отметим, что ель была не новогодней – то есть на наряженной.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru