Новосибирцы, которые ждали своего поезда на станции метро «Площадь Карла Маркса», стали очевидцами ЧП. На платформе была девушка, которая, по словам свидетелей, попыталась покончить с собой. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.— Информация поступала утром 30 декабря, девушку задержали на станции метро «Площадь Карла Маркса». Очевидцы передали, что она вела себя неадекватно. У девушки подозревают отравление неизвестным веществом, которое вызвало такое поведение. «Скорая помощь» отвезла ее в больницу, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.Напомним, 7 декабря в новосибирском метро на полчаса остановились поезда, пассажиры не могли уехать и ждали на платформах. Причиной инцидента была техническая неисправность.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ новосибирском метро на полчаса остановились поезда: рассказываем, что случилосьСейчас движение возобновилось, неисправности устраняют (подробнее)