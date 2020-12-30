Новосибирская медицинская компания, специализирующаяся на производстве реактивов для ДНК-диагностики, создаст первый в России тест, который позволит диагностировать рак на ранней стадии при помощи исследования крови. Разработчики утверждают, что первые наборы реагентов будут готовы уже очень скоро.Началось все в 2015-2017 годах, когда команда исследователей компании участвовала в крупном проекте по использованию крови для анализа генов опухоли при раке легкого. Именно его результаты и стали основой для продолжения работы над данной технологией. Ведь ранняя диагностика рака очень важна при борьбе с этим заболеванием. Но, к сожалению, пока что существует не так много способов выявления опухоли на ранней стадии. Сейчас ситуация стала меняться: после того как появились первые исследования, продемонстрировавшие возможность «поймать» генетические «следы» любой опухоли в крови пациента при полном отсутствии клинических симптомов. Конечно же, проводить полный их анализ будет довольно накладно. А вот выявление самых частых опухолей будет возможно по вполне умеренной стоимости.— По заданию Самарского областного онкологического диспансера мы сегодня ведем разработку технологии для ранней диагностики одного из частых онкологических заболеваний, — рассказал директор компании Александр Корниенко изданию «Новая Сибирь». — Так можно будет поймать следы любой опухоли в крови пациента.По его словам, при массовом использовании такого теста в России возможным станет спасать десятки тысяч людей каждый год.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru