В поселке Майский в Черепановском районе Новосибирской области скончалась местная долгожительница — Мария Тихоновна Усова. Как рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах, женщины не стало 29 декабря. Сибирячка смогла дожить до 103 лет. Односельчане всегда отзывались о Марии Тихоновне как об активной, трудолюбивой женщине: рукодельницу-долгожительницу знали во всем Черепановском районе.— Мария Тихоновна родилась в городе Татарске Новосибирской области в 1917 году. Но когда ее семью решили раскулачить, им пришлось бросить дом и уехать на Украину, откуда были родом родители Марии Тихоновны. Но через год, как все поутихло, они вернулись. Мария вышла замуж за военного Ивана Буланова. С ним переехали в Читу, там родились у них дочери Валя и Люда, там же настигла их война. Главу семьи сразу забрали на фронт, и домой он так и не вернулся. Тогда Мария с детьми перебралась назад в свой родной город, где она позже еще раз вышла замуж за Ивана Усова и родила еще двоих детей. В войну Мария Тихоновна была конюхом — мужчин ведь всех забрали на фронт, а после всю оставшуюся жизнь работала дояркой. Трудовые годы бабушка хорошо помнит — день и ночь проводили в совхозе. За такой самоотверженный труд М. Т. Усову считали передовой и много раз помещали ее фотографию на Доску почета. Со своим вторым мужем она прожила вместе 42 года: когда супруги вышли на пенсию, они решили перебраться к сыну в Черепаново, — так рассказывало о жизни Марии Тихоновны издание «Черепановские вести».Редакция КП-Новосибирск соболезнует родным и близким Марии Тихоновны.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru