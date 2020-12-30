Во сколько обойдется такси в Новосибирске в Новый год 2021 — важный вопрос, который волнует сибиряков. Учитывая, что метро и общественный транспорт закроются перестанут работать до полуночи, а в праздничную ночь ожидаются морозы до -30 градусов, то других вариантов для поездок нет.— Спрос на такси будет. Как правило, большинство людей заказывали такси в рестораны, а теперь будут передвигаться от гостей к гостям, — рассказала КП-Новосибирск победитель новосибирского этапа конкурса «Лучший водитель такси в России- 2019» Наталья Сафиулина.В Новосибирске работают несколько крупных агрегаторов такси — «Яндекс», Uber, Gett , Сити Мобил, агрегатор RuTaxi и другие. Средняя цена поездки с помощью приложения в Новосибирске составляет 150 рублей. Эксперт предупреждает — цены на такси 31 декабря и 1 января будут выше в среднем на 100 рублей.— У многих сейчас машины стоят пустые, так как водители из ближнего зарубежья уехали домой на праздники. А наши граждане не пойдут работать за 250 рублей в час, это им невыгодно. Весной гони вернутся и машин вновь станет больше, цена понизится, — считает Игорь Асеулов.Однако сами таксисты стали внимательнее и вежливее к пассажирам. Причина проста — их доход стал больше зависеть от количества положительных отзывов и рейтинга у клиентов.В прошлом году такси подорожало в среднем на 100-200 рублей в новогоднюю ночь. Эксперты надеются, что в этом году цена останется на прежнем уровне. Однако из-за морозов наценка может быть и выше.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Вожу ребенка в садик за 1500 рублей»: новосибирские таксисты взвинтили цены в 4 разаВодители говорят, что в морозы стоимость поездок увеличится еще большеК ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru