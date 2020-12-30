В Новосибирске иномарка сбила подростка, переходившего дорогу. Парень оказался в больнице.— Сегодня, 30 декабря, около семи часов вечера 20-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, ехал по улице Красный проспект со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Достоевского. Около дома №70 на улице Красный проспект он сбил 17-летнего подростка, переходившего дороу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.В результате аварии подросток попал в больницу с травмами ноги. На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося выясняются. В Госавтоинспекции еще раз напоминают пешеходам быть осмотрительнее при переходе проезжей части и не пренебрегать светоотражающими элементами на одежде, а водителям — соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru