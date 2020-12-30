В Новосибирске из-под одной из ливневок забил фонтан. Вода залила практически всю улицу, в том числе и проезжую часть. Происходящее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.— В преддверии Нового года на улице Шевченко у дома №31А открылся фонтан, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где и было опубликовано видео.В официальном аккаунте Вконтакте мэрии Новосибирска пояснили, что на информация об аварии была передана в профильные службы. Причиной произошедшего стал засор канализационной сети. Работы по его устранению уже ведутся: завершить их полностью планируется до 1 января.В ГУ МЧС по Новосибирской области, в свою очередь, сообщили, что не имеют никакого отношения к данному инциденту. В пресс-службе пояснили, что сегодня специалисты МЧС не вели никаких работ на данном участке.Тем временем, в комментариях под постом сибиряки обсуждают, чем этот импровизированный ручей может обернуться для местных жителей. Люди предполагают, что когда вода замерзнет — пройти по улице станет практически невозможно:— Сейчас там фонтан, а потом будет каток.— Машины жалко, которым сейчас по этой воде ездить.— Завтра там все поскальзываться будут, — пишут люди.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru