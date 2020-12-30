Пробки в Новосибирске 30 декабря 2020 года затронули оба берега. Общая загруженность дорог сейчас, согласно данным портала Яндекс. Карты, оценивается в 9 баллов.На правом берегу движение затруднено на таких улицах как Фабричная, Восход, Большевистская, Кирова, Кошурникова, Владимировская, Красный проспект, Нарымская, Писарева, Гоголя, Ипподромская, Учительская и Богдана Хмельницкого.На левом берегу трудно проехать по таким улицам как Котовского, Ватутина, Проезд Энергетиков, Станционная, Пархоменко, Широкая, Троллейная, Хилокская, Петухова, Мира и Советском шоссе.Пробка образовалась также на Димитровском мосту в сторону левого берега. По Октябрьскому мосту можно проехать без проблем.Согласно данным карты, на некоторых участках, где сейчас затруднено движение, произошли ДТП.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru