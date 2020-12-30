Стало известно, когда в Новосибирске из туберкулезной больницы выпишут девочку, которую медсестра таскала за волосы. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в своих соцсетях.— Девочку, с которой жестоко обращались в туберкулезной больнице, теперь регулярно навещает мама, приносит передачи для дочери. Выписать девочку, по предварительным данным, должны в феврале следующего года, — пояснила Анна Кузнецова на своей странице в инстаграмме.В самой больнице, по словам уполномоченной, уже установили систему видеонаблюдения, чтобы такие ситуации впредь не повторялись.Напомним, резонансная история произошла в ноябре этого года. Одна из женщин, лежавших в новосибирской туберкулезной больнице вместе со своим ребенком, засняла на видео, как жестоко обращается с детьми местная медсестра. На кадрах этого ролика было видно, как женщина хватает маленькую девочку за волосы и бросает на кровать. Позже всплыла аналогичная история с еще одной медсестрой этого учреждения. Теперь обе женщины пошли под суд: в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением».К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Ребенок рыдал и забивался под кровать»: медсестра поднимала за волосы и швыряла трехлетнюю девочку в новосибирской больницеВидео с издевательствами над малышкой сняла одна из мам, оказавшаяся вместе с детьми в соседней палате (подробнее).Еще одна жертва: родители семилетнего мальчика требуют наказать медсестру из новосибирской туберкулезной больницы, где произошел скандалНа видео попало, как женщина ударила по голове ребенка, который не спал во время сончаса (подробнее).