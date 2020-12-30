В Новосибирске ищут 69-летнего Юрия Юрьевича Вологжанина. Мужчина был доставлен на скорой помощи в ГКБ №34 в Ленинском районе 23 декабря. Однако, не дождавшись врача, он ушел из больницы — его местонахождение до сих пор остается неизвестным.— Приметы: рост 165-168 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, короткая стрижка, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Маяк». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, темные штаны и черные демисезонные ботинки.Сейчас мужчину ищут волонтеры и полиция. Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Юрий Юрьевич, сразу же сообщите об этом поисковикам по номеру телефона 8-951-393-0911 лил сообщите в полицию по единому номеру 112.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru