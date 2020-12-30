Сибиряки из села Мамоново неожиданно среди зимней стужи встретили бабочек. Летние красавицы летали внутри нового детского сада. Его еще даже открыть не успели. Насекомых обнаружили рабочие — одному из них бабочка села на руку, а мужчина не растерялся и сфотографировал ее.— Судя по всему это крапивница. Видимо, их мама летом где-то в углу отложила яйца, гусеницы окуклились, а сейчас «детки» отогрелись и повылетали, — рассказал автор фото Станислав КП-Новосибирск.На факультете естественных наук НГУ КП-Новосибирск пояснили, что крапивницы на самом деле могут вот так «зазимовать» в укромном уголке здания, а почувствовав тепло, вылететь на свет.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru