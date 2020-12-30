Пробки в Новосибирске 30 декабря 2020 года: на улицах города в самый разгар дня образовались заторы. С каждым часом все больше автомобилистов выезжают на дорогу. Сервис «2Гис» оценивает уровень пробок к 13 часам дня в 9 баллов.Самая длинная пробка растянулась по улице Большевистской на 4 километра. Также трудно проехать по Красному проспекту, проспекту Дзержинского, улицам Орджоникидзе, Советской, Гоголя, Бориса Богаткова, Никитина, Кирова, Ватутина, Большой, Троллейной, Немировича-Данченко и проезду Энергетиков.Сибиряки полагают, что всему виной — предпраздничная суматоха.— Все поехали за горошком для оливье?— Или за подарками?— Как надоели эти пробки, — пишут они в комментариях.Водители также рассказывают, что в городе произошло несколько ДТП.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru