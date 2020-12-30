В среду, 30 декабря, стало известно о том, что скончался депутат Законодательного Собрания Новосибирской области и директор племзавода «Ирмень» Юрий Бугаков. Ему было 82 года.Губернатор Андрей Травников выразил соболезнования семье и родным Юрия Федоровича.— Все мы знали Юрия Федоровича как мудрого руководителя. Благодаря жесткой и справедливой дисциплине он добился очень серьезных показателей. Под его руководством племзавод «Ирмень» стал одним из передовых агропредприятий страны, — отметил глава региона.Юрий Бугаков руководил предприятием на протяжении 50 лет. За это время племзавод стал крупнейший поставщик молока в регионе. «Ирмень» вывели новую породу молочных коров. Для того, чтобы племзавод стал успешным агропредприятием Юрий Бугаков внедрил десятки научных разработок и новых производственных технологий.СПРАВКА КПЮрий Бугаков родился 25 января 1938 года в Новосибирске. Он окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия».В 1968 году Юрий Бугаков переехал в село Верх-Ирмень. В 1972 году он возглавил колхоз «Большевик», который потом переименовали в ЗАО «Племзавод Ирмень».Юрий Бугаков — Почетный гражданин Новосибирской области, а также единственный новосибирец — полный Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».Редакция КП-Новосибирск соболезнует родным и близким Юрия Будагова.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru