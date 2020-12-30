В среду, 30 декабря, оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за минувшие сутки в регионе заболели еще 153 человека. Выздоровевших стало больше: 225 человек за сутки.— С начала пандемии коронавирусом в сумме заболели 27 736 человек, в том числе 1 621 ребенок. 23 758 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались в сумме 958 человек, — сообщили в региональном оперативном штабе.В отделениях реанимации находятся 144 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 37 пациентов.В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 11 детей. В инфекционных стационарах лежат 1 894 взрослых пациентов.В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 133 пациента.Всего в Новосибирской области сделано 1 069 841 тестов на коронавирус.Под медицинским наблюдением находятся 7 447 жителей области, для 79 040 человек меднаблюдение окончено.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru