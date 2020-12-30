В среду, 30 декабря, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 8 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.— Это мужчины в возрасте 54 года, 56 лет, 67 лет, женщины в возрасте 59 лет, 62 года, 65 лет, 71 год, 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 958 человек, — говорится в сообщении оперштаба.Сейчас в реанимации находится 144 человека, на ИВЛ — 47 пациентов.За последние сутки инфекцию обнаружили у 153 человек, выздоровели 225 пациентов.С начала вспышки коронавирусом заболело 27736 человек, в том числе 1621 ребенок, выздоровели 23758 пациентов.Напомним, режим повышенной готовности продлили до конца марта 2021 года. В это время запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru