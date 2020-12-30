Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 43-летнего новосибирца, по чьей вине на пожаре погибли 21-летние мужчина и женщина, и еще один человек получил тяжелые травмы.— Мужчина арендовал комнату на третьем этаже общежития в Ленинском районе Новосибирска. В апреле он выпил, лег на диван и закурил. Так он уснул вместе с непотушенной сигаретой. Произошел пожар. Дым дошел до пятого этажа, где жили 21-летние мужчина и женщина. От отравления угарным газом мужчина умер сразу, а женщина, спустя два дня в больнице. Кроме того, еще одна соседка, спасаясь от пожара, выпрыгнула в окно с 4 этажа. Женщина получила тяжелые травмы, — рассказали подробности в областной прокуратуре.Виновник пожара успел выбежать на улицу. Теперь ему грозить до семи лет лишения свободы.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru