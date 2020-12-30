В среду, 30 декабря, рано утром в Бердске на пожаре погиб 65-летний пенсионер. Трагедия произошла на улице на улице Островского. Там загорелся деревянный дом на две квартиры.— Дом одноэтажный бревенчатый, горела кровля и веранда первой квартиры. В одной из квартир был найден 65-летний мужчина, он погиб. Вторую половину дома огонь не повредил, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.Известно, что у мужчины не было ног. Он не успел покинуть горящее здание. По предварительной информации, он задохнулся угарным газом.В СК по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили о том, что точную причину смерти мужчины установит экспертиза.— Следственный комитет проводит по данному факту проверку, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.Дознаватели выясняют причину пожара. Предварительная версия — замкнуло проводку.Напомним, утром 29 декабря в Новосибирске на улице Декабристов случился пожар, в котором погибли 28-летняя женщина и трое ее детей. Ее муж не смог спасти свою семью из огня.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мы просто не успели»: опека оправдалась в гибели матери с тремя детьми на пожаре в НовосибирскеСоцработники должны были прийти к многодетной семье с проверкой перед Новым годом (подробнее)«Отец окна руками бил, но было поздно»: названа возможная причина пожара, в котором погибла мать с тремя детьмиСледователи выясняют, по вине кого из чиновников семья оказалась в аварийном доме (подробнее).В Новосибирске на пожаре погибла семья с тремя детьмиС родными на месте трагедии работают психологи, причины ЧП выясняются (подробнее)