В среду, в ночь с 29 на 30 декабря, выпивший мужчина упал в глубокий овраг в Октябрьском районе Новосибирска. Сам он не смог выбраться по заснеженному склону. Новосибирец не растерялся и позвонил в службу «112». Ему на помощь выехали спасатели МАСС.— Местонахождение мужчины удалось установить через приложение, установленное на телефоне. Поисковые работы проводились в районе СНТ «Угольщик». Спустя час мужчину нашли в снегу. Ему помогли выбраться на дорогу, где ждали медики «скорой помощи», — сообщили в МАСС.После того, как врачи удостоверились, что с мужчиной все в порядке его отпустили домой. Он вызвал такси и уехал.В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.Напомним, накануне спасатели помогли новосибирцу, который уснул в подъезде и случайно просунул голову между прутьев перил. Его вовремя обнаружили соседи. Они увидели, что новосибирец уже едва дышит и вызвали медиков и спасателей. Выяснилось, что мужчина выпил и его из дома выгнала жена.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Он лежал на полу и задыхался»: новосибирец, которого из дома выгнала жена, застрял в подъезде.Он уснул на полу и просунул голову между перил. (подробнее)