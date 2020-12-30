Новосибирские полицейские задержали мужчину, которого разыскивали полтора месяца. Он брызнул газом в лицо 49-летнего почтальона и отобрал у женщины сумку с деньгами. Внутри в это время находились 130 тысяч рублей. Это произошло 6 ноября у дома № 32 по улице 1-ой Искитимской.— Мужчину задержали 24 декабря. Им оказался 27-летний знакомый почтальона. Он знал маршрут, по которому женщина ходит. Мужчина следил за ней весь день, пока не улучил удобный момент, и напал, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.Задержать грабителя помогла камера видеонаблюдения, которая сняла мужчину, убегающего с места преступления. На тот момент он уже снял с лица маску.На сибиряка возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до семи лет лишения свободы. На время следствия он будет находиться под стражей. Известно, что ранее мужчина уже был судим.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Брызнул в лицо газовым баллончиком»: новосибирец, отобравший у почтальона сумку с деньгами, попал на видео.Внутри нее было около 200 тысяч рублей. (подробнее)