В Новосибирске бывшая руководительница Гусинобродского кирпичного завода отправится под суд. Ее обвиняют в том, что она не заплатила в налоговые органы больше 12 миллионов рублей.— На 7 сентября 2018 года у Гусинобродского кирпичного завода была недоимка по налогам, сборам и страховым взносам больше 12 миллионов рублей. Директор завода, зная об этом, до 30 июля 2019 года не погашала недоимку в срок и скрывала деньги предприятия от налоговых органов, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.Следователи собрали доказательства вины директора. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru