По данным экспертов, убыль населения в России в этом году уже превысила показатели за 2007 год, когда была так называемая демографическая яма. Именно с этого года начали выдавать материнский капитал, чтобы поддержать молодые семьи.Многие считают, что ситуацию усугубил коронавирус, но по мнению экспертов это не так.Причин тому, что нас становится меньше, несколько: провал в рождаемости, преобладание пенсионеров над молодежью. Пандемия отложила свой отпечаток, но не фатальный.— Это процесс, который, с одной стороны, обозначает очередную демографическую яму, а с другой стороны — устойчивое вымирание в стране. Это связано прежде всего с падением рождаемости, а не с тем, что смертность скакнула. У нас обвальное падение рождаемости с 2016 года, и оно будет усиливаться. В итоге к концу столетия нас останется половина, — отметил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с изданием «NEWS.ru».По оценкам экспертов за два года количество россиян может уменьшиться на 1,3 миллионов человек. По данным Росстата на 2020 год, численность населения России составляет 146,7 миллионов человек.Помнению экспертов, принимаемые правительством меры поддержки молодых семей, помогут сгладить негативное развитие ситуации.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru