Жители дома № 181 на Красном проспекте в Новосибирске вторую зиму подряд замерзают в своей квартире. Семье из трех человек с годовалой дочкой на руках приходится включать на полную мощность обогреватели, потому что батареи греют слабо.— Сидим в обнимку с батареями, чтобы хоть как-то согреться. В доме стало холодно пару лет назад. Тогда сменился председатель ТСЖ. Мы стали разбираться и выяснили, что всему причиной электронный датчик. Они якобы ограничивают подачу тепла, — рассказал изданию «ЧС-Инфо» глава семьи Иван Волосач.Мужчина обратился с письмом жилищную инспекцию региона, попросив помощи. Там ответили, что направят в ТСЖ документ, чтобы там ситуацию исправили. В ТСЖ ответили, что пока не могут решить проблему. Датчики попросту некому отрегулировать. Специалист, который мог это сделать, уволился.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru