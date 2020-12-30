В среду, 30 декабря, около 5 утра на улице Титова В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. У дома №122 «Toyota Spacio» врезалась в снегоуборщик. В это время техника сгребала снег у края дороги. Об этом рассказали в ГИБДД по городу.— За рулем автомобиля находился 55-летний мужчина. Он двигался по улице Титова со стороны улицы Пермская по направлению к переулку Широкий. В аварии пострадала 50-летняя пассажирка иномарки. Ее с травмами госпитализировали в больницу №34, — сообщили в пресс-службе ГИБДД.На месте ДТП работали полицейские. Они устанавливали обстоятельства аварии.Напомним, 29 декабря иномарка после столкновения с автомобилем отлетела в троллейбус, который в это время высаживал пассажиров. Пострадала мама с 3-летней дочкой. У девочки врачи диагностировали перелом позвоночника.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске столкнулись троллейбус и две машины: 3-летняя девочка сломала позвоночник.В аварии также пострадала ее родители. (подробнее)