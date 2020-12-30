В селе Белово Искитимского района произошел несчастный случай: во время ужина с соседкой умерла 57-летняя женщина. Она подавилась едой.— Инцидент случился вечером 28 декабря. 38-летняя жительница села рассказала, что к ней в гости пришла 57-летняя соседка. Они вместе ели и выпивали, во время чего женщина подавилась едой и скончалась на месте, — сообщил КП-Новосибирск источник.Известно, что пострадавшая злоупотребляла спиртным, страдала астмой и воспалением легких. Признаков криминальной смерти правоохранители не нашли.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru