В морозную субботу, 26 декабря, в студии «Художники» в Академгородке прошла гаражная распродажа. На мероприятие, главное задачей которого стал сбор средств для поддержки центра реабилитации хищных птиц, приехали даже жители соседних городов.Программа распродажи была рассчитана на 8 часов: в помещениях студии обосновались лавки с товаром, буфет, комната свопа (обмена вещами) и даже прошла лекция по изобразительному искусству. И все это под зажигательные мотивы зарубежной музыки 1970-х. Как уже было сказано, основной задачей этого дня стала помощь новосибирскому ЦРДЖ. Организаторами и идейными вдохновителями экологической вечеринки стали активисты центра Софья Богатыренко и Дарья Михайленко. При любой удобной возможности они организовывают «птичий базар», где продают разные вещицы в этой стилистике.— Кроме денег, которые постоянно требуются на корм, лекарства и услуги врачей, нам очень нужны старые перчатки, предпочтительно из натуральной кожи. Это делает безопаснее работу с хищными птицами. На данный момент только у меня дома живут на передержке семь спасенных птиц, проходящих лечение или реабилитацию. К моменту выпуска в естественную среду они должны быть максимально дикими, — рассказала Софья изданию «Навигатор».На субботней распродаже на столе были авторские открытки, брошюры игрушки, брелоки и прочие товары с изображениями птиц. Особенно покупателям запали в душу носочки с изображением самой мудрой птицы — совы. Они сразу же разлетелись с прилавка.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru