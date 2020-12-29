Рассказываем, каким будет график работы Пенсионного фонда в Новосибирске с 1 по 10 января 2021 года. В праздничные дни отделения клиентских служб будут закрыты для посетителей, однако сибирякам будут доступны другие услуги и возможности.В нашем регионе с 4,5,6,8,9 и 10 января в Отделении ПФР по Новосибирской области будет работать телефон «горячей линии»: 8 800 600 07 20, по которому новосибирцы могут обратиться по вопросам доставки пенсий в праздничные и выходные дни. Остальные вопросы можно будет задать через онлайн-приемную ПФР. Кроме того, будут работать все электронные сервисы по предоставлению госуслуг Пенсионного фонда: как на сайте самого ПФР, так и на портале госуслуг.— Дистанционно можно подать заявления о назначении пенсии и о способе ее доставки, на установление иных выплат по линии ПФР и так далее. Мамы могут подать заявления о распоряжении средствами материнского капитала, об установлении ежемесячной выплаты из средств капитала. На портале госуслуг работает сервис по приему заявлений на единовременную выплату семьям с детьми до 7 лет в размере 5 тысяч рублей, а также сервис, через который можно подать заявление «на предоставление реквизитов счета для перечисления социальных выплат», — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе отделения ПФР по Новосибирской области.Возобновиться прием посетителей в отделениях клиентских служб 11 января и будет вестись в обычном режиме. Те сибиряки, которые по графику должны получить пенсию в период праздничных дней получат ее в установленные дни — деньги уже были перечислены на почту.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru