Вечером 29 декабря, в Новосибирске в Кировском районе на улице Немировича-Данченко упавший столб перегородил автомобилям дорогу. Его сфотографировали проезжавшие мимо другие автомобилисты.— Столб с проводами буквально лежит на дороге, всем автомобилистам приходится его объезжать. Там рядом ездит трактор, убирающий снег, возможно, это он задел опору и она рухнула, — рассказали КП-Новосибирск читатели.По словам сибиряков, машины или люди в результате случившегося не пострадали. На месте инцидента работали сотрудники ГИБДД.Согласно данным портала «2GIS», на улице Немировича-Данченко, сейчас собралась серьезная пробка. Возможно, одной из причин мог стать автомобильный затор, образовавшийся из-за упавшего столба.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru