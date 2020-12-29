Болотнинский районный суд отказался выплачивать пасечнику из Новосибирской области компенсацию после массовый гибели пчел на его пасеке. В случившемся он винил соседнее сельхозпредприятие: якобы те химикаты, которыми они обрабатывали растения, оказались для пчел ядовитыми.— В суд мужчина обратился в апреле текущего года с иском к сельскохозяйственному предприятию о компенсации морального вреда. В обоснование иска он указал, что имеет в собственности пасеку, которая расположена на земельном участке рядом с участком, которым пользовался ответчик. По словам истца, летом 2019 года после проведенной ответчиком химической обработки полей на его пасеке погибло примерно 90% пчел. Мужчина уверен, что причиной произошедшего стало нарушение хозяйством требований закона о применении пестицидов и агрохимикатов, — пояснили в пресс-службе Болотнинского районного суда Новосибирской области.В качестве компенсации за гибель своих пчел сибиряк попросил взыскать с хозяйства 1 миллион 93 тысячи рублей. Однако суд, после проведения судебной товароведческой экспертизы, решил отказать пчеловоду в его требованиях. Однако он еще может обжаловать решение суда.Напомним, ранее КП-Новосибирск уже писала о подобных случаях с гибелью пчел, происходивших в в нашем регионе.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗагадочная гибель пчел под Новосибирском: почему вымерли более 20 миллионов насекомыхФермеры в Черепановском районе вывозят с пасек мешки с мертвыми полосатыми кормилицами, убытки достигают сотен тысяч рублей (подробнее).«Выносим их ведрами»: у загадочной массовой гибели пчел под Новосибирском нашлось объяснениеПчеловоды из Колыванского района уверены — во всем виноваты химикаты, которыми обрабатывали соседние поля с рапсом (подробнее).