В одном из сел Коченевского района Новосибирской области мужчина случайно выстрелил себе в грудь из пистолета. Все случилось на глазах у его знакомых.— Произошел инцидент около четырех часов вечера в понедельник, 28 октября. 52-летний мужчина выпивал алкоголь вместе со своими знакомыми и во время этих посиделок он случайно выстрелил себе в грудь из пневматического пистолета. Из-за полученного ранения он скончался на месте произошедшего. Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как сибиряк случайно выстрелил в своего друга из ружья во время охоты на зайцев. Вышло так, что один их мужчин шел первым, а обладатель ружья двигался следом за ним. В какой-то момент вооруженный мужчина поскользнулся на мокром снегу. Падая, он ударился ружьем о землю, из-за чего оно выстрелило в его товарища. Пострадавший мужчина попал в больницу.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Поскользнулся и упал на ружье»: сибиряк случайно выстрелил в друга во время охоты на зайцевПострадавший мужчина попал в больницу (подробнее).