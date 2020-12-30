Погода в Новосибирске 30 декабря 2020 года: на улицах будет пасмурно и холодно, пройдут снегопады. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского Гидрометцентра.— Ночью в Новосибирске будет -14 — -16 градусов, днем-11 — -13 градусов. Будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшой снег, а дорогах гололедица. Подует юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.По Новосибирской области днем термометр покажет около -10 — -15 градусов, по западу региона — до -20. Будет также облачно с прояснениями, небольшой снег и гололедица. Подует юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13.«Яндекс. Погода» обещает весь день небольшой снегопад. Утром будет около -13 градусов, к ночи уже похолодает до -20.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru