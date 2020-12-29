В Новосибирске таксист набросился на автомобилистку. Ему не понравилась маневр, который выбрала женщина, когда парковалась. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.— Во дворах на Березовой роще произошел конфликт между таксистом и водителем-женщиной. Сибирячека за рулем автомобиля Toyota Corolla Spacio хотела заехать на парковку и оказалась на встречке. Водитель такси, двигающийся в это время по встречной полосе, увидел маневр девушки и добавил газу, что бы «наказать» даму, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на очевидцев произошедшего. — После небольшой словесной перепалки таксист напал на женщину, разнимать дерущихся пришлось прохожим. После этого, таксист высадил своего пассажира и уехал. А пострадавшая автомобилистка осталась на месте случившегося. Стоит отметить, что в автомобиле девушки находился маленький ребенок.В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что в полицию сообщения о произошедшем или заявления от девушки пока не поступало.В комментариях под постом, тем временем, сибиряки высказали свое мнение о том, кто был прав в данной ситуации:— Тут оба хороши! Прав бы их лишить.— Молодец тот парень, который их разнял.— Умный бы уступил первым и не стал доводить до конфликта.— Она, конечно, ПДД нарушила, но зачем творить такое, тем более, на глазах у ребенка? — пишут люди.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru