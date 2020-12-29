В Новосибирске кто-то решил запустить фейерверки прямо во дворе жилого дома. Но запуск салюта прошел не по плану: часть залпов пришлась прямо по окнам квартир. Произошедшее засняли на видео очевидцы — жители соседних домов.— Запуск вечернего салюта на улице Немировича-Данченко вчера вечером пошел не по плану: из-за нарушений техники безопасности часть залпов была произведена прямо по стене дома, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где и появился ролик.В комментариях под постом в паблике многие люди написали, что, на самом деле, при не соблюдении элементарных правил, такая забава могла закончиться куда более печально:— Мне один раз тоже попали по стеклу на лоджии. Не разбили, но след до сих пор там.— Хорошо, что пострадавших нет.— Видно, что они это не специально. Просто головой не подумали, — пишут люди.Отметим, в ГУ МЧС по Новосибирской области напоминают, что площадка для запуска фейерверка должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru