Пробки в Новосибирске 29 декабря 2020 года затронули оба берега. Общая загруженность городских дорог, согласно порталу Яндекс.Карты, оценивается сейчас в 9 баллов.На правом берегу пробки образовались на таких улицах, как Фабричная, Восход, Ипподромская, Кирова, Бориса Богаткова, Кошурникова, Никитина, Красный проспект, Нарымская, Гоголя, Фрунзе, Дуси Ковальчук, Залесского, Танковая, Богдана Хмельницкого и Мочищенское шоссе.На левом берегу трудно проехать по таким улицам, как Котовского, проезд Энергетиков, Ватутина, Новогодняя, Вертковская, Станционная, Большая, Петухова, Хилокская, Троллейная и площади Маркса.Проехать также трудно по Октябрьскому мосту в сторону левого берега и в сторону левого берега по Димитровскому мосту.Согласно данным карт, на многих участках дорог, где образовались автомобильные заторы, произошли ДТП. В частности, сразу три аварии произошли на улице Ватутина, одна случилась прямо на пересечении Октябрьской магистрали и улицы Максима Горького и еще одна- на площади Сибиряков Гвардейцев.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru