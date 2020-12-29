Главу Искитимского района поместили под домашний арест. Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Напомним, несколько лет назад он незаконно продал за 10 миллионов остров Огуречный в Обском море. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий по статье 286 УК РФ.— Судом по ходатайству следственных органов в отношении главы Искитимского района Олега Лагоды была избрана мере пресечения в виде домашнего ареста, — пояснила старший помощник СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — Данная мера пресечения избрана с учетом того, что обвиняемый может оказать давление на сотрудников администрации района, которые находятся в его подчинении, может воспользоваться служебными связями и принять меры к уничтожению доказательств.После того, как участок был продан, на нем разместилось дачное товарищество. Соответственно, свободный доступ к берегу Обского моря для всех желающих был ограничен. Следователи отмечают, что ущерб от действий обвиняемого составил 44,5 миллионов рублей.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Чиновник будет находиться под стражей до 22 февраля.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа главу Искитимского района завели уголовное дело: он продал остров в Обском водохранилище за 10 миллионов рублейЦена земли, установленная договором купли-продажи, оказалась в 5 раз ниже его кадастровой стоимости (подробнее).Главу Искитимского района, незаконно продавшего остров за 10 миллионов, задержалиЕго обвиняют в превышении должностных полномочий (подробнее).