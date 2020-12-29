Марина Трубицына, известный блогер из Новосибирска и многодетная мама, выбросила вещи дочки в сорокаградусный мороз. В своем аккаунте в Инстаграме сибирячка объяснила, для чего это сделала.— Мы всей семьей убирали дом перед праздниками, в то время как дочь плевала в потолок. Тут открываю шкаф, а там все новые вещи комом лежат в перемешку с корками от мандарина и огрызком от яблока. Ну и я выдала деточке по полной программе: собрала все в кучу и выбросила на улицу. Многие написали, что это унизительно, и дети имеют право на свое пространство. Но относиться так к вещам, которые я с любовью выбирала, предварительно заработав, потратив время и силы — не менее унизительно. Современные дети думают- что банковская карта родителей — волшебная палочка, одним взмахом которой появляется все, что они захотят. Собирать вещи пошла не сразу: заявив, что ей пофиг. Потом мы обнялись, помирились, попросили прощения друг у друга, — рассказала Марина.В беседе с КП-Новосибирск Марина Трубицына объяснила, что сейчас люди сильно заморачиваются на тему личных границ ребенка и его свободы.— Все так боятся сделать что-то не так, что как раз этим и травмируют детей. Дело не в уборке. А в то, что порядок в вещах сказывается на многих аспектах нашей жизни, это не просто сложить вещи в шкаф, все гораздо глубже. Ребенку может и не пригодится умение складывать свои вещи. Он может вырасти и заработать на домработницу. Но чтобы суметь на нее заработать, нужно быть хорошим организатором в других сферах, — рассказала КП-Новосибирск блогер.По словам сибирячки, большинство подписчиков поддержали ее. Но нашлись и те, кто осудил многодетную маму за поступок.Ранее КП-Новосибирск писала о том, как Марину Трубицыну обрушился народный гнев за то, что ее дочери выдали в школе сухпаек. Люди уверены, что сибирячка, одевающая своих детей в бренды из ЦУМа, не нуждается в сгущенке и макаронах от государства.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Вы продукты принимаете от государства? Позор вам!»: блогершу, одевающую детей в дорогие бренды, затравили за школьный сухпаек дочки.Бесплатный продуктовый набор девочка получила как ребенок из многодетной семьи. (подробнее)