В Новосибирске волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут 43-летнего Николая Гаврилова. Мужчина пропал вечером 26 декабря в Первомайском районе, с тех пор родные не знают, где он находится.— Известно, что вечером в субботу мужчина вышел из отдела полиции в Первомайском районе. Он должен был вернуться домой, но так и не пришел. Пропавший в полиции не работал, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.В ГУ МВД по НСО корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, что никаких сообщений или обращений насчет Николай Гаврилова не поступало.Приметы мужчины: рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, светлые короткие волосы с сединой и зелено-голубые глаза.Сибиряк был одет в куртку-парки цвета хаки, голубые джинсы, черно-коричневые ботинки и вязаную шапку.Если вам известно местонахождение мужчины, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru