Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели 14-летнего мальчика. Его тело обнаружили под окнами высотки на улице Дуси Ковальчук. До своей гибели он находился дома со своей мамой.— Семья проживала на 19 этаже высотки. Мальчик, являющийся инвалидом с детства, остался без присмотра. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не установлено. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске под окнами многоэтажки обнаружили мертвого 14-летнего подросткаНа месте работают медики и следователи (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru